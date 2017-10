Frankie Chavez apresenta "Double or nothing" no Porto

Hoje às 16:23 Facebook

Frankie Chavez apresenta o álbum mais recente, "Double or nothing", no Hard Club, no Porto, esta sexta-feira, e em Lisboa, no Teatro da Trindade, dias 27 e 28.

A capa do disco, desenhada por Tó Trips tem uma Catrina (caveira mexicana) na forma de uma boneca russa matrioska. O desenho encerra todo o tumulto que viveu."A matrioska era um objeto que a minha mãe adorava, perdi a minha mãe há três anos e entretanto fui pai de gémeos. Tudo aquilo que foi escrito neste disco "Double or nothing" acaba por refletir isso, foi um momento muito triste e muito alegre ao mesmo tempo. De repente perdi a minha mãe e passei a ser pai de quatro filhos", conta.

Para o concerto traz vários convidados, entre eles, Peixe. "É o melhor, em qualquer estilo ele surpreende e serve muito bem as canções", comenta sobre o guitarrista.

"Double or nothing" ainda não teve concertos formais de apresentação. Saiu em maio, só esteve presente em alguns festivais. "Desde que o disco saiu ainda não toquei muito por cá, mas tive bons concertos, fui ao Festival Bons Sons, ao Festival F, em Faro, e o Primavera Caparica Surf Fest que foi onde comecei a tocar ao vivo as músicas novas", especificou o músico.

No concerto desta sexta-feira vai tocar quase 80% do disco novo e alguns temas antigos como "Fight", "Voodoo mama" e "Nazaré", temas que o público gosta sempre, comentou Frankie Chavez. Sobre a alteração de formato de apresentação de solitário a banda, Frankie especificou: "Comecei a minha carreira a tocar sozinho e depende muito do que se vai fazer. Os olhos estão todos postos nessa pessoa. Eu sou um guitarrista antes de ser um escritor de canções e quando estou com uma banda consigo fazer canções melhor".