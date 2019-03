Frankie Chavez e Peixe apresentam "Miramar" em miniconcerto no JN

Hoje às 10:45 Facebook

Twitter

Partilhar

Peixe e Frankie Chavez atuam esta terça-feira ao vivo, a partir das 15.30 horas, na redação do "Jornal de Notícias" para apresentarem o novo disco "Miramar". O showcase é transmitido em direto no Facebook.

Uma "cidadezinha pacata em frente ao mar". É desta forma que Peixe e Frankie Chavez, unidos por uma guitarra portuguesa e uma guitarra elétrica, descrevem o lugar onde deram vida ao projeto que incorporou, a 25 de janeiro, o disco homónimo "Miramar".

A convite de Vasco Durão, em 2017, no âmbito da 3.ª edição do Festival Guitarras ao Alto, no Alentejo, juntaram-se e iniciaram a dupla. O álbum de 11 canções originais surgiu do ensaio entre os dois artistas, provenientes de universos musicais distintos, numa "espécie de retiro" que durou cerca de três dias. A compatibilidade tornou-se evidente e o resultado final agrada aos ouvidos e possibilita a viagem a um final de tarde soalheiro à beira-mar através da conjugação de acordes. Algumas composições já existiam mas os músicos contribuíram com a sua criatividade para cada canção, através da vibração enriquecedora de trechos dedilhados.

O trabalho editado em CD e LP pela Rastilho Records já conta com dois singles disponíveis: "I'm leaving" e "Nazaré".

Os artistas vão apresentar o álbum de Norte a Sul do país, começando por um concerto no Porto esta quinta-feira, 14 de março, na Casa da Música.