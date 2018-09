Galochas e impermeáveis na reta final do Nos Primavera Sound

Ricardo Jorge Fonseca 09 Junho 2018 às 18:39 Facebook

Twitter

Ao terceiro dia, o céu não perdoou e a chuva tomou conta do recinto do Nos Primavera Sound, forçando o público a reciclar casacos de inverno ou a envergar as capas transparentes cedidas pela organização.

Na sua reta final, o Primavera reserva ainda importantes concertos, e o mais emblemático de todos será certamente o de Nick Cave & The Bad Seeds, que atuam às 22.05 horas, no Palco Nos. Será um espetáculo assombrado pela morte do filho do vocalista, em 2015, período em que estava a ser gravado o último álbum do australiano, "Skeleton tree".

Mas a noite promete outros momentos épicos. A música inspirada em eventos históricos, como a corrida ao espaço ou a conquista do Everest, dos Public Service Broadcasting, `que sobem ao Palco Seat, às 20.30 horas. O pós-rock sideral dos Mogwai vai ouvir-se às 00.45, no Palco Nos. E a androginia "avant-pop" de Arca exibe-se no Palco Pitchfork, às 2.30 horas.

Registe-se ainda os espetáculos de Wolf Parade (21.45 horas) e The War on Drugs (23.40 horas), ambos no Palco Seat.