Gilberto Gil de regresso a Portugal

Gilberto Gil regressa ao Centro Cultural de Belém, em Lisboa, no dia 19 de julho, com o seu novo espetáculo "OK OK OK", atualmente em digressão pelo Brasil.

O músico baiano Gilberto Gil tem o dom de incorporar todos os aspetos da vida quotidiana na sua obra. Para o músico, tudo é fonte de inspiração para uma nova canção ou melodia, desde o convívio familiar aos acontecimentos políticos, sociais ou culturais que permeiam o seu tempo.

Já cantou sobre a infância, a fé ou a festa e, no mais recente disco de originais, "OK OK OK", coloca a família, a amizade, a doença e aqueles que o ajudaram a passar por ela, no seu centro, questionando ainda a necessidade de posicionamento que lhe é exigida pela sociedade.

Gilberto Gil apresenta neste concerto interpretações do universo particular de "OK OK OK", a par com o seu repertório de sucessos que são também crónicas da vida e história do Brasil, como "Pai e Mãe" ou "Se eu Quiser Falar com Deus", temas interpretados com 'voz e violão' durante o espetáculo. Em palco é acompanhado por uma banda de oito elementos.

Caetano Veloso, amigo de longa data escreveu sobre o espetáculo de Gilberto Gil: "O show "OK OK OK" é grande acontecimento musical. A fluência das notas que vêm da cabeça para as mãos de Gilberto Gil atinge cada som da banda. Suas novas meditações sobre a velhice e contra as patrulhas ideológicas vêm no nível da genialidade. Banda sabiamente timbrada não precisa perder corpo para deixar a voz suave ser ouvida em toda sua filigrana. É bom ser brasileiro e baiano: a gente pode ouvir um dos melhores shows musicais possíveis no mundo, feito por um irmão próximo e sabiamente polido por seu(s) filho(s) e amigos."