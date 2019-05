Gilberto Gil no Festival dos Canais em Aveiro

Salomé Filipe Hoje às 15:48 Facebook

Gilberto Gil é o artista internacional que vai atuar no Festival dos Canais, que decorre, em Aveiro, de 17 a 21 de julho, anunciou a autarquia aveirense na terça-feira. Mariza, HMB e Capicua são os outros nomes que completam o cartaz.

O cantor brasileiro vai subir a palco no sábado, dia 20. Antes disso, no primeiro dia de festival, dia 17, está agendado o concerto de Capicua, acompanhada por Keso, Virtus Teau, DJD1 e pela Banda Sinfónica de Aveiro Banda Amizade. Seguem-se os HMB, no dia 18. O festival encerra a sua quarta edição com a atuação de Mariza, no domingo.



Todos os concertos decorrem no Cais da Fonte Nova e são de entrada gratuita. Do festival faz parte um cartaz completo em que a arte no geral é a principal estrela - com 32 companhias artísticas de 16 países -, transformando a cidade num palco a céu aberto.