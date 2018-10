Gimba: "Mais vale andar a leste"

Hoje às 16:26 Facebook

Para assinalar 40 anos de carreira, Gimba foi até ao "Ponto G", terceiro álbum de originais deste saltimbanco da música que fundou os Afonsinhos do Condado, esteve na origem dos Xutos & Pontapés, andou na estrada com os Irmãos Catita, escreveu para rádio, cinema e televisão. Em conversa com o JN, o músico falou sobre o seu ecletismo, o "vício das notícias" e o caso amoroso que mantém com Lisboa.

Olhando para a carreira do Gimba, os discos a solo não parecem ser uma prioridade - foram apenas 3 em 40 anos. Precisa de muito tempo para maturá-los ou só edita quando há alguma urgência especial?

Para um músico como eu, que faz mil coisas ligadas à música, um disco é apenas mais uma dessas mil atividades. Claro que, para o grande público, que não saberá que fiz a música da peça "tal" e do filme "tal", os discos acabam sendo uma espécie de aparições ocasionais por causa da sua visibilidade. Eu não sou um artista de carreira, como um Paulo Gonzo ou um José Cid, que faz disco atrás de disco atrás de disco... Por isso, para mim é tão natural fazer um disco como fazer uma série de oficinas ou uma resma de canções infantis para teatro. E não encaro a publicação de um disco como uma urgência, nem preciso de muito tempo para o maturar.

O álbum tem a participação de músicos portugueses de vários estilos e gerações, sobretudo no tema "Vá lá!!". É um grupo de amigos ou um mapa de referências?

É uma selecção de vozes de gente que conheço e admiro. Claro que conheço e admiro muito mais nomes (como diz a letra do tema "Ruiveloseando"). Mas o espaço físico desta canção só permitiu que coubessem estes. Depois há a questão das disponibilidades. Gostava imenso de ter tido o Jorge Palma neste grupo, pois a música tem a cara dele. Mas o Jorge na altura andava com uma agenda pior que a do Professor Marcelo!

Há uma contínua declaração de amor a Lisboa neste disco. Também fala das novas dinâmicas que o turismo trouxe. Acha que a sua Lisboa está em risco?

Não. A minha Lisboa é a Lisboa de todos os dias, de todos os tempos, é a Lisboa física, a Lisboa cósmica - ou universal, se quiserem. De momento, e à primeira vista, vivemos numa cidade dominada pela ganância, pela especulação, sobrepovoada, asfixiada, no limite do suportável. Mas essa é a primeira leitura. A minha Lisboa é a Lisboa geográfica. Com turista ou sem turista, há um sentimento especial quando se sobe, por exemplo, a rua Garret. Esse sentimento existe por todo o mundo, por todas as avenidas, por todas as cidades. Eu habito esta, apodero-me desta à minha maneira. É um caso amoroso. Não está em risco.

Sobre o tema "Não é mania, não!", escreveu que as notícias são uma espécie de vício, perfeitamente dispensável, além de que são controladas pelos poderes instituídos. Mais vale andar a leste de tudo?

Não entendo por que diz "espécie de vício". Há que admitir (o primeiro dos doze passos) que são mesmo um vício, uma adição! Se mais vale andar a leste? Absolutamente!

Fez música para cinema, teatro, rádio e televisão. Participou em projetos de natureza variada. É um saltimbanco da música. Encara o seu trabalho como esse conjunto de possibilidades sem morada fixa?

Sim. Aliás, até por uma questão de sobrevivência, na música há que ser multifacetado. Eu já fui "roadie" (um trabalho que adoro!), operador de som, já dei cursos, já produzi discos, já toquei com A, com B e com C, já produzi espetáculos com artistas nacionais e estrangeiros, já fui músico de estúdio, já fiz vozes para televisão, locução, jingles, escrevi para jornais e revistas da especialidade, faço vídeos didáticos, estou a escrever um livro sobre escrita de canções e, no meio disto tudo, estou a publicar e a promover um disco - o "Ponto G".