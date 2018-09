Gincana de concertos no Nos Primavera Sound

Ricardo Jorge Fonseca 09 Junho 2018 às 09:13 Facebook

A simultaneidade de propostas do Nos Primavera Sound obriga a deixar coisas importantes de fora. Por vezes, há mesmo que escolher entre bandas favoritas e a sensação é inevitável - estamos num sítio, mas gostávamos de estar no outro. Na segunda noite do festival quisemos percorrer o máximo de concertos no menor tempo possível. O preço a pagar é que todos eles souberam a pouco; a vantagem é que enriquecemos o nosso imaginário musical e visual.

Pop de belas-artes

Superorganism é um grupo de jovens fluorescentes e teatrais, oriundo de vários países, que procura implicar na música uma série de dimensões plásticas, surgindo envolto por iluminação garrida e apostando numa comunicação permanente com o público. A sua pop é cubista e desenfreada, fazendo lembrar as aventuras dos B52"s. Mas o resultado parece ainda algo pueril e inconsistente.

Num patamar diferente surge Fever Ray, que investiu também num espetáculo com forte componente performativa, com barras de luzes a desenharem figuras geométricas e um ensemble de mulheres em trajes andróginos e provocadores. Esperava-se uma experiência mais densa e imersiva, acabou por sobrepor-se o frenesi visual.

O funk do gato e a orquestra desconhecida

Thundercat dedicou várias músicas ao seu gato, que estará já habituado à sua deambulação pelo jazz e pelo funk. Mas o público foi surpreendido pelo número de improvisação do baixista de tranças púrpura, que produziu para músicos tão diferentes como Kamasi Washington, Kendrick Lamar ou a banda de "crossover" Suicidal Tendencies. Não terá sido o espaço ideal para aquele registo, mas é mais um acrescento à diversidade do festival.

Pouco tempo depois, no mesmo Pitchfork, atuaram os Unkown Mortal Orchestra, que vivem essencialmente do contraste entre um som carregado e distorcido e a voz delicada de Ruban Nielson, que possui um timbre peculiar e inconfundível. A banda oscila entre longos túneis psicadélicos e canções que alguém definiu como "Black Sabbath em molho de funk."

Delírio com A$AP

Por entre as caminhadas entre os vários palcos, passamos duas vezes pelo concerto de A$AP Rocky, um dos nomes garrafais da segunda noite do Primavera. Na primeira, o rapper de Nova Iorque adejava triunfal pela passadeira do Palco Nos, rodeado de milhares de fãs em delírio e cantando "Distorted records". Na segunda, tinha mergulhado para o meio deles, notando-se a dificuldade dos seguranças em descolarem o ídolo da multidão. A sua última palavra foi "peace".