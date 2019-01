Globos de Ouro para ver quem vai ganhar Oscars

João Antunes Hoje às 18:27 Facebook

Twitter

Partilhar

"Vice" e "Assim nasce uma estrela" com boas hipóteses. Na TV, Michael Douglas e Amy Adams são fortes candidatos.

Estamos em plena temporada de prémios e os Globos de Ouro, entregues na madrugada de segunda-feira (hora portuguesa) em Beverly Hills, apesar de dedicados igualmente ao cinema e à televisão, são normalmente apontados como uma antecâmara dos Oscars, que encerrarão o período de celebração do que de melhor se fez em 2018, a 24 de fevereiro.

Na área do cinema, sublinham-se as seis nomeações de "Vice", biografia romanceada de Dick Cheney, o vice-presidente da era George W. Bush, com Christian Bale em mais uma daquelas magistrais personificações em que é exímio.

É natural no entanto que um dos grandes vencedores da noite seja "Assim nasce uma estrela", que poderá conquistar um fabuloso póquer: filme, ator, atriz e realizador. Também com cinco nomeações surgem "Green book: um guia para a vida", mais uma história verídica e uma denúncia do racismo no sul dos EUA, nos anos de 1960 e "A favorita", biografia da rainha Ana de Inglaterra, e uma prova de que um cineasta de um país periférico, como é o grego Yorgos Lanthimos, pode alcançar este nível.

Ambos com quatro nomeações e fortes possibilidades de ganhar algum prémio, seguem-se "BlacKkKlansman: o infiltrado", de Spike Lee, e "O regresso de Mary Poppins".

Remi Malek está bem colocado para vencer pela performance em "Bohemian rhapsody" e Robert Redford poderá encerrar a carreira em glória, vendo-se premiado pelo papel em "O cavalheiro com arma". "Roma", de Alfonso Cuáron deverá vencer na categoria de melhor filme estrangeiro, apesar de ter a concorrência do japonês "Uma família de ladrões" ou do belga "Girl".

Douglas e Adams, na TV

Na televisão, a comédia "O método Kominsky", que deverá render um Globo a Michael Douglas, "Killing Eve", que coloca Sandra Oh (coapresentadora este ano) bem colocada para vencer em Melhor Drama, "Sharp objects", minissérie a que Amy Adams emprestou um brilho que provavelmente valerá ouro, serão certamente destaques na noite.

Também "The Americans", drama cuja última temporada foi emitida este ano, também deverá conseguir um galardão.

Sandra Oh e Andy Samberg apresentam

Os dois apresentadores da noite são mais conhecidos do pequeno ecrã. Apesar da carreira no cinema, Sandra Oh será sempre associada a "Anatomia de Grey", embora esteja nomeada pelo papel na série "Killing Eve". Andy Samberg é presença regular no mítico "Saturday night live" e é o protagonista da comédia televisiva "Brooklyn nine-nine"