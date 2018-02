Gnration com cinco concertos nas próximas semanas

Sofia Teixeira Santos Ontem às 20:25 Facebook

O Gnration, em Braga, recebe esta sexta-feira os Moon Duo. Mas tem ainda mais concertos programados até junho: Six Organs of Admittance, Mdou Moctar e Bed Legs, Peter Broderick ou Julie Byrne.

As bandas Moon Duo e 10 000 Russos atuam esta sexta-feira, dia 9, no Gnration, em Braga. Os norte-americanos Moon Duo são uma banda de post-punk formada em São Francisco, na Califórnia (EUA) e vêm a Portugal apresentar os dois volumes de "Occult architecture", editados em 2017. Nestes discos, Ripley Jonhson e Samae Yamada exibem dois lados de si mesmos: em "Occult architecture vol.1" mostram-se mais ácidos e frenéticos, e em "Vol.2" apresentam canções que navegam na suavidade de space-rock.

Os 10 000 Russos são apenas três: João Pimenta (bateria e voz), Pedro Pestana (guitarra) e André Couto (baixo). Mas poderiam ser dez mil, pela muralha sonora que constroem em concerto. Os portugueses tornaram-se numa das bandas com maior representação no universo europeu do rock psicadélico e editaram o segundo álbum, "Distress distress", em abril do ano passado.

As duas bandas sobem ao palco às 22.30 horas e os bilhetes, que custavam 7 euros, já se encontram esgotados há um mês.

Gnration com noites de música alternativa

Mas o espaço artístico apresenta mais noites dedicadas à música alternativa ao longo dos próximos meses - aliás, a Black Box do Gnration parece ter assumido o lugar das noites mensais de Clubbing da Casa da Música, no Porto, que acabaram em 2016 para desgosto dos amantes contemporâneos das sonoridades alternativas...

Sábado, dia 24 deste mês, os Six Organs do Admittance e Luís Martins atuam às 22 horas na Black Box. O guitarrista Ben Chasny estreou-se em 1998 com o disco homónimo "Six organs of admittance" e editou, há um ano, o álbum "Burning the threshold", que será o mote para este concerto no Gnration.

Luís Martins, que atua na 1.ª parte, é conhecido pelo seu trabalho enquanto guitarrista da banda portuguesa Deolinda, mas estreou-se a solo em "Tentos, invenções e encantamentos", disco editado em 2017.

Os bilhetes para o espetáculo custam 7 euros "e já só há 60 bilhetes disponíveis", avisa a direção do Gnration.

No dia seguinte, às 15 horas, Ben Chasny volta ao Gnration para apresentar The Hexadic System, um workshop que dará a conhecer os princípios básicos e os métodos utilizados em "The hexadic system" - um sistema de composição de música inteiramente original, que recorre a um baralho de cartas para retirar os guitarristas da sua habitual abordagem à guitarra.

O workshop custa 10 euros e o workshop com direito a concerto (dia 24) tem um valor global de 15 euros.

Programação alternativa continua até junho

Mdou Moctar e Bed Legs são as bandas que protagonizam o espetáculo agendado para dia 22 de março, às 22 horas. Mdou Moctar é compositor e leva a música tuaregue eletrificada a um horizonte mais longínquo. Em 2015, lançou um álbum, "Akounak tedalat taha tazoughai", para o filme com o mesmo nome, no qual é o ator principal e no ano passado editou "Sousoume tamachek", que servirá de mote para a sua passagem por Braga.

Os Bed Legs, que farão a 1.ª parte de Moctar, são um quinteto rock de Braga formado por Fernando Fernandes, Tiago Calçada, David Costa, Hélder Azevedo e Leandro Araújo. Estrearam-se em 2016 com o disco "Black bottle" e preparam-se agora para lançar um novo trabalho, que será apresentado em primeira mão no Gnration. O bilhete para o concerto custa 5 euros.

Já no mês de maio, é Peter Broderick que sobe ao palco da Black Box. Sentado ao piano, o multi-instrumentalista, compositor e cantor norte-americano irá apresentar "Partners" e "All together again" (2017) na noite de 25 de maio, às 22.30 horas. O bilhete custa 9 euros.

Por fim, mas não menos importante, é Julie Byrne que sobe ao palco no dia 16 de junho, às 22.30 horas. Nómada, sonhadora, naturalista e romântica, a cantora americana lançou "Not even happiness" em fevereiro de 2017. Com linguagem difusa, abordando temas como a autonomia, o desejo e a luta, o seu álbum integrou a lista dos melhores discos de 2017 para publicações como The Guardian, Pitchfork, Spin, Stereogum ou Consequence of Sound. O bilhete custa 9 euros e já só existem 60 disponíveis.