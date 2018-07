gnration: "Não queremos ser um fenómeno mainstream"

SANDRA FREITAS 29 Abril 2018 às 11:06 Facebook

O gnration comemora cinco anos com a pretensão de continuar a apostar na música contemporânea não erudita, nas artes digitais e media arts, mas também com a vontade de envolver, cada vez mais, a comunidade de Braga nas atividades do antigo quartel da GNR. Por isso, em mais um aniversário, abriu portas de forma gratuita, durante 16 horas, para todos os que queisessem experimentar uma parte daquilo que acontece durante todo o ano.

O edifício multidisciplinar - acolhe também a Startup Braga e a Loja Europa Jovem - e de arquitetura peculiar não arrancou, há cinco anos, a todo o gás, mas gaba-se de chegar a 2018 com concertos lotados e de ser uma referência nacional na música urbana, que conseguiu absorver público de vários pontos do país. Uma das fatias maiores chega do Porto, que viu no gnration uma alternativa ao programa Clubbing que foi abandonado pela Casa da Música há já dois anos. Depois, destaque para os galegos, que aproveitam a proximidade com Braga para ver artistas que não chegam àquela região espanhola. "O Clubbing tinha uma programação disruptiva e trazia muita gente de propósito. Fomos buscar esse público, talvez", considera o programador Luís Fernandes, assumindo que há artistas que, atualmente, só atuam em Braga e Lisboa e ignoram o Porto.

Se, na área da música, o gnration conseguiu "um grupo de militantes", nas artes digitais e media arts há, ainda, muito trabalho a fazer na formação de públicos. "Hoje em dia, a arte que recorre à tecnologia é uma forma artística tão relevante como qualquer outra. Mas precisa de educação e estimulação e tentamos fazer isso com o nosso serviço educativo", explica Luís Fernandes, convencido de que foi esse trabalho "quase invisível" que resultou no reconhecimento de Braga como Cidade Criativa da UNESCO, na área das media arts.

"Não queremos que o gnration seja um fenómeno mainstream. Gostava de o ver como uma estrutura que apoia os artistas locais, que chegue a mais crianças e que comece a consciencializar pessoas para novas formas artísticas", perspetiva o diretor de programação do gnration.

São precisamente as crianças as protagonistas do espetáculo que alia arte e tecnologia - "Bits em palco" -, a 9 de junho, que vai ser repetido na Noite Branca deste ano. Peter Broderick, aclamado pianista contemporâneo (25 de maio), Julie Byrne, uma das mais promissoras artistas femininas folk (16 de junho), e o pós-punk melancólico das The Raincoats (29 de junho) são outros destaques da programação pós aniversário.