God is An Astronaut aterram no Porto em julho

Os irlandeses God is an Astronaut, banda de referência no segmento pós-rock, têm regresso marcado a Portugal para 12 de julho, dia em que vão atuar na Casa da Música, no Porto.

São um dos nomes mais sólidos do rock independente do novo milénio e vão voltar ao convívio com os fãs portugueses a 12 de julho. É nesse dia que está marcado o concerto na Sala 2 da Casa da Música, no Porto.

O mote deste regresso é a edição e 'tour' de apresentação do novo álbum "Epitaph" editado pela Napalm Records. O nono disco disco é atravessado pela perda e esperança, mas também pela calma e fúria. Em "Epitaph" é possível escutar ainda o fascínio dos membros da banda pela mitologia grega ou pelo significado de expressões japonesas.

A imagem da capa é da autoria do artista francês Fursy Teyssier. A gravação ficou a cargo de Torsten Kinsella, Niels Kinsella e Lloyd Hanney. A produção e masterização são da própria banda.

Os bilhetes já podem ser adquiridos (https://www.bol.pt/Comprar/Bilhetes/60737god_is_an_astronaut_epitaph_european_tour_2018-casa_da_musica/) pelo custo unitário de 20 euros.