Gorillaz lança novo álbum no final de junho

A banda britânica Gorillaz prepara-se para lançar, no dia 29 de junho, o novo álbum "The Now Now".

O álbum de estúdio, composto por 11 temas originais, vai estar disponível em locais físicos e digitais e já conta com uma digressão, intitulada "The Now Now Tour", que tem início no verão e irá passar por vários festivais europeus.

Já disponível para pré-venda, "The Now Now" foi produzido por Damon Albarn e Jamie Hewlett, criadores da banda, juntamente com James Ford e Remi Kabaka.

Gorillaz, considerada a banda virtual mais bem-sucedida do mundo pelo Livro do Guinness, optou apenas pela participação dos membros animados que constituem o grupo: 2D (voz), Noodle (guitarra e percussão), Russel Hobbs (bateria) e Murdoc Niccals, baixo, sem qualquer convidado especial neste disco.