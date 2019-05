"Gostava que o meu pai estivesse aqui". O adeus dos atores de "A guerra dos tronos"

Tiago Ferreira Hoje às 16:21 Facebook

Após oito temporadas de "A Guerra dos Tronos", a série norte-americana chegou ao fim. Vários dos protagonistas que entraram na história baseada nos livros de George R. R. Martin fizeram as suas despedidas, com mensagens emotivas publicadas nas redes sociais.

A atriz Emilia Clarke, a Daenerys Targaryen, fez questão de frisar que, neste momento, "todas as palavras são pequenas comparado com tudo o que esta série e a Dany significou para mim". "O capítulo da mãe dos dragões ocupou toda a minha vida adulta. Esta mulher ficou no meu coração", frisou a atriz, que lembrou ainda o seu pai: "Gostava que o meu querido pai estivesse aqui para ver o quão longe voámos".

Sophie Turner, a Sansa Stark, também usou o Instagram para agradecer a sua passagem pela série: "Sansa, obrigado por me ensinares a resiliência, a coragem e o que é a verdadeira força". "Obrigado por me ensinares a ser amável e paciente e a saber como controlar o amor. Cresci contigo. Apaixonei-me por ti com 13 anos e passado 10... agora aos 23 deixo-te para trás, mas nunca deixarei tudo o que me ensinaste", sublinhou também.

John Bradley West, ator que faz de Samwell Tarly na série da HBO, publicou uma imagem na sua conta oficial de Instagram, onde mostra a sua agenda de ensaios para a sua primeira semana da primeira temporada.

Já a atriz Gwendoline Christie (Birenne de Tarth) colocou uma foto, em jeito de brincadeira, em que aparece agarrada a Kit Harington, ator que interpreta Jon Snow, onde na descrição aparece: "Quando me contaram o final de "A Guerra dos Tronos", escreveu.

Num tom similiar, Nikolaj Coster-Waldau, ou Jaime Lannister, também disse o adeus. "Pois... esta noite é o último episódio de última temporada de "A Guerra dos Tronos". Quem vai ganhar?, disse, através de um vídeo publicado nas suas redes sociais.

Arya Stark, personagem interpretada por Maisie Williams, foi fez também a sua homenagem "A guerra dos tronos". Na foto é possível ver a atriz muito séria junto a um coração negro.