"Gosto de escrever sobre coisas que eu próprio vivi"

"Nina" é o novo videoclip de Virgul, retirado do álbum de estreia a solo do cantor português, "Saber Aceitar". Ao JN, o músico autor de um dos temas da novela da TVI "A Herdeira" falou sobre o videoclip, concertos e novas músicas para 2018.

O público pode esperar muito romance e, principalmente, muita dança videoclip do novo single "Nina", cujas gravações decorreram na cidade de Roma, em Itália, com a equipa que participou no single "Rainha". "Achei que o vídeo deveria ter uma forte componente de dança. O convite para a dança no refrão estende-se para todas as pessoas que queiram dançar ao som das minhas músicas", explicou Virgul.

Após três singles de grande sucesso, - "I need this girl", tema da novela "Ouro Verde" da TVI; "Só eu sei" e "Rainha", que contam com dois galardões de ouro e um de platina e 27 milhões de visualizações no Youtube -, o cantor espera que "Nina" siga as pisadas dos temas anteriores . "Os três primeiros singles correram muito bem, por isso as expectativas em relação ao "Nina" são bastante altas", salienta Virgul.

"Já tenho um single para apresentar ao público, mas quero que seja surpresa", afirmou o cantor, revelando que os fãs podem esperar o quinto single até ao verão.

O artista participará, ainda, num concerto da cantora brasileira Ludmilla, dia 2 de Março, na Altice Arena, em Lisboa. Recorde-se que a cantora faz dueto com Virgul em "Rainha".

"Gosto muito de escrever sobre coisas que eu próprio vivi porque consigo relatá-las de forma mais verdadeira. Acredito que as pessoas se identificam mais facilmente quando ouvem essas histórias", explicou o artista ao falar de "Rainha", música que confessa ser a menina dos seus olhos no álbum "Saber Amar".

Virgul conta que este é um período muito feliz da sua vida, depois dos Da Weasel e dos Nu Soul Family. "Sinto-me realmente bem a fazer este registo a solo... É aquilo com que mais me identifico", explicou ao JN.