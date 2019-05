Governo anuncia a nova Portugal Film Commission

JN Hoje às 13:56 Facebook

Twitter

Partilhar

O Governo aprovou, em Conselho de Ministros, a criação do grupo de projeto para a Portugal Film Commission (PFC)

A 29 de janeiro, o JN noticiou em primeira mão que o governo pretendia concluir o processo para criação da nova comissão até ao final de março. A aprovação chegou com atraso, mas foi hoje anunciada. A PFC está sob a alçada da Cultura e do Turismo e visa "garantir a simplificação e agilização dos procedimentos de autorização de filmagens em Portugal, em articulação com os serviços e organismos públicos da administração central, regional e local."

O grande objetivo é "contribuir para a afirmação de Portugal como destino de filmagens internacionais.

"Em comunicado, o ministério crescenta aina que a PFC "irá também contribuir para a divulgação nacional e internacional do Fundo de Apoio ao Turismo e ao Cinema, o programa de incentivo à produção cinematográfica e audiovisual e captação de filmagens, ao abrigo do qual já foram aprovadas 26 candidaturas, que totalizam um investimento global em Portugal de 36,6 milhões de euros".

Com uma duração de três anos, o grupo de projeto da Portugal Film Commision terá como Film Commissioner Manuel Claro e como diretora executiva Inês Queiroz.