Grace Jones estreia-se em Portugal no NOS Alive

Hoje às 07:52 Facebook

Twitter

Partilhar

A cantora jamaicana Grace Jones estreia-se em Portugal a 12 de julho no festival NOS Alive, que se realiza de 11 a 13 no passeio marítimo de Algés, concelho de Oeiras.

Grace Jones vai atuar no palco Sagres no mesmo dia em que podem ser ouvidos Johnny Marr, Cut Copy, RY X, Tash Sultana e Pip Bloom, anunciou a organização do festival.

Nascida na Jamaica, Grace Jones foi modelo em Nova Iorque, Estados Unidos, antes de se dedicar à música. Teve o seu primeiro contrato em 1977 e é responsável por vários temas de discoteca e R&B/soul como "I Need A Man" e a reinvenção do clássico "La Vie En Rose", de Edith Piaf. Em 1977 lançou os álbuns "Portfolio", em 1978 "Fame" e em 1979 "Muse".

No final dos anos 1970, Grace Jones adaptou um estilo diferente com o género de música "New Wave" e lançou os discos "Warm Leatherette" (1980) e "Nightclubbing" (1981).

A artista ficou ainda conhecida por ter sido diva e musa do pintor e cineasta norte-americano Andy Warhol.

Além das suas múltiplas facetas artísticas, Grace Jones é também conhecida pelos seus papéis no cinema destacando-se pela sua personagem num dos filmes de James Bond "A View to a Kill" em 1985.

Tom Yorke, The Cure, Vampire Weekend, Bob Moses, Bom Iver, The Chemical Brothers, Camané, Carlos Coutinho Vilhena, The Gift, Linda Martíni e Ornatos Violeta são outros nomes já confirmados no festival Alive.