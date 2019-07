Greta Van Fleet foi um tufão de hard rock que nos levou aos anos 70

Delfim Machado Hoje às 00:57 Facebook

Twitter

Partilhar

Pouco importa que se pareçam com Led Zeppelin. Esta é a história de Greta Van Fleet, conjunto hard rock que siderou o NOS Alive no arranque da segunda noite do festival de Oeiras. Deles e da senhora Gretna que não sabia cortar a lenha.

Os olhos estanques dos distraídos viram-se logo para o palco NOS ao primeiro grito de Josh Kiszka. O vocalista, um dos três irmãos da fila da frente em cima do palco, é dono de agudos metaleiros capazes de fazer inveja a qualquer cantor de qualquer coisa, tal é a segurança, extensão e afinação que esgrime ao chegar às oitavas mais difíceis.

Não lhe conhecemos a extensão vocal, é certo, porque aquela voz passou uma hora e meia de concerto sem pisar terrenos graves, mas é a mais icónica que passou pelo NOS Alive, pelo menos até agora, e digna de saudações infinitas. De volta à parte dos irmãos, são três, no quarteto Greta Van Fleet. Dois deles são gémeos, Josh e Jake (voz e guitarra), o outro é Sam, o mais novo. Na bateria está Danny Wagner.

Aqui, podemos introduzir a dona Gretna Van Fleet. Pelo nome já se percebe que a história dela se cruza com este quarteto hard rock em algum ponto. Ela tem 88 anos e também faz música, mas de violino na igreja de Frankenmut, uma remota cidade com menos de 5 000 habitantes no estado americano de Michigan.

O nome da dona Gretna deu origem aos Greta, senhores de um poderio impressionante, incansáveis no palco, a lembrar os suados espetáculos de rock dos anos 70. Josh, já se sabe, tem uma voz fulgurante. Ri-se no fim de cada canto esganiçado, numa mostra que gosta tanto de estar ali como o público de o ver.

Sam bate no baixo à antiga e leva-o ritmado em riffs rápidos que servem de base à guitarra. Esta, de Jake, é outra coisa estonteante. Quase todas as músicas têm solos mas isso não chegava. Era preciso inovar. Vai daí, em "Brave New World", a penúltima do alinhamento do NOS Alive, Jake leva a guitarra às costas e brinda os presentes com um solo rapidíssimo às cegas. A guitarra, agora tocada nas costas, não chora. É uma jornada longa sem uma nota fora do sítio, pelo menos que nos tenhamos apercebido, e começam a surgir aplausos rendidos a meio. É um momento brilhante de técnica impressionante.

De volta à dona Gretna, ela não sabe só violino. Também já tocou gaita de foles e bateria. Curiosamente, só soube há um par de anos que o seu nome tinha inspirado os Greta Van Fleet. Foi quando os irmãos Kiszka foram tocar ao Fischer Hall, a casa de espetáculos de Frankenmut, de onde também eles são naturais. "Se sou eu, perdi os ensaios", ironizou Gretna, ao saber pelos amigos que a banda tinha o seu nome.

Hoje, sete anos depois do início da banda, os Greta Van Fleet só têm um álbum. Chama-se "Anthem of the Peacefull Army" e foi lançado no ano passado. No NOS Alive tocaram grande parte do disco antes de se despedirem debaixo de uma longa chuva de aplausos. O público não era muito - terá apostado no psicadelismo reggae de Tash Sultana no palco Sagres - mas quem viu Greta saiu certamente rendido. Antes do adeus, houve "When the Curtain Falls", igualmente de poderio acentuado, e aqui já mais conhecida do público.

Porque é que, afinal, a dona Gretna e os roqueiros Greta têm o nome semelhante? E o que é que o facto dela não saber cortar a lenha tem a ver com isto tudo? Segundo os irmãos, quando a banda era amadora e ainda não tinha nome, surgiu a oportunidade de darem um concerto grande. Andavam, então, à procura de nome, quando o avô de Hauck (o ex-baterista da banda, substituído em 2013) disse que precisava de cortar a lenha à senhora Gretna. O grupo ouviu-o a dizer isso e achou que o nome da mulher era nome de banda de rock. Tiraram-lhe o "N" para ser mais fácil de soletrar e surgiram, assim, os Greta Van Fleet.

Por curiosidade, a dona Gretna não gosta de hard-rock mas já os viu ao vivo, apoia-os e acha-os "muito talentosos". Nós agradecemos-lhes por não deixarem morrer o espírito dos anos 70. E, já agora, agradecemos à dona Gretna por não saber cortar a lenha.

Acompanhe tudo sobre o NOS Alive aqui