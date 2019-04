Gritos de alerta do Brasil na Feira

Catarina Silva Hoje às 15:19 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma longa-metragem passada num futuro distópico do Brasil, em 2027, inaugurou, este domingo, o projetor de cinema do Auditório da Biblioteca Municipal da Feira. "Divino amor", de Gabriel Mascaro, foi o filme de abertura do 22. o Festival de Cinema Luso-Brasileiro de Santa Maria da Feira, que se estende até ao próximo domingo, dia 14. Na tela vão passar gritos de alerta para a situação política no Brasil, novos valores ou clássicos que passaram há mais de dez anos no festival.

Depois de um ano de paragem por falta de financiamento, o festival que põe os olhos no melhor que se faz na Sétima Arte entre o Brasil e Portugal regressou em 2019. Esta é a segunda edição de uma nova vida. Para trás, há 20 anos de estrada e um salto do analógico para o digital. Não é por acaso que se vai exibir "Pixote", do argentino Hector Babenco, sucesso dos anos 1980, em cópia restaurada. "Foi todo restaurado, a nível da imagem e som, com muito cuidado. É a possibilidade de mostrar um filme marcante do cinema brasileiro, que é extremamente atual, porque retrata a violência no Brasil", diz Américo Santos, programador do festival.

E de grandes nomes está o festival carregado. Andrea Tonacci, ícone do cinema brasileiro marginal da década de 70 e falecido em 2016, é o grande homenageado. O festival passa dois filmes em cópias digitais restauradas. Mais atual, Adirley Queirós transporta para a tela a vida da periferia das grandes cidades, ou não vivesse à volta de Brasília.

Rodrigo Areias em foco

A designer brasileira Clara Moreira entra na equação, com uma exposição de cartazes de cinema. E há um português em foco: a carreira de Rodrigo Areias vai ser passada em debate. "Como bónus vai falar do seu novo filme, "A arte da memória", e quem sabe apresentá-lo em primeira mão".

Este ano, a competição está inundada pelo Brasil. Em seis longas, cinco são brasileiras. "É proporcional ao facto de lá se produzir cinco vezes mais", justifica Américo Santos. O único português na corrida é "Alis Ubbo", documentário de Paulo Abreu que olha para o fenómeno do turismo em Lisboa. E há uma chamada de alerta para "Ferrugem", de Aly Muritiba, que retrata o cyber-bullying no Brasil, como forma de trazer o público mais jovem ao festival.

"É uma competição muito fiel à Feira, a grande maioria dos cineastas já passou por cá com outros filmes", diz o programador. Assim, a secção de Clássicos da Feira chega com filmes que fazem parte da história do festival. "Têm mais de dez anos. Queremos que uma nova geração tenha acesso a eles". É o caso de "O invasor", de Beto Brant, que venceu o festival em 2001, ou de "Cinema, aspirinas e urubus", de Marcelo Gomes, que venceu em 2005.

Mas também se olha em frente, para nomes emergentes. Tânia Dinis, considerada a grande promessa do cinema português, surge na secção Sangue Novo. E ainda há mais de vinte curtas em competição para ver.

O festival termina quase como começou. Se "Divino amor" retrata o furor evangelista no Brasil, "Azougue Nazaré", de Tiago Melo, fecha-o em sátira ao mesmo fenómeno.