Guano Apes no festival do Porto

A banda alemã Guano Apes é a confirmação mais recente para o cartaz do North Music Festival, que este ano se realiza na Alfândega do Porto, nos dias 25 e 26 de maio.

A banda de rock alternativo junta-se aos já anunciados Gogol Bordello e sobe ao palco no dia 25, com a tournée "Proud like a god XX", que assinala 20 anos da edição do primeiro álbum "Proud like a god".

Os Guano Alpes formaram-se em 1993 e, desde então, construíram um percurso que os levou do anonimato à fama e à consagração. Em Portugal fizeram enorme sucesso no final dos anos 1990 e, em todo o Mundo, já venderam mais de quatro milhões de discos. Após uma pausa entre 2005 e 2009, a banda regressou aos palcos e lançou mais dois álbuns: "Bel air" (2011) e "Offline" (2014).

O primeiro dia de concertos do North Music Festival "promete ser de puro rock", anunciou a organização do evento. Os bilhetes custam 29 euros (um dia) ou 55 euros (dois dias).