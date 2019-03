Guilherme Duarte: "Uso o ódio contra mim para depois entreter os outros"

Tiago Ferreira Hoje às 13:41 Facebook

Guilherme Duarte, de 34 anos, é considerado um dos maiores fenómenos do humor em Portugal. Apresenta, pelo país, o espetáculo de stand-up "Só de passagem".

Depois de ter esgotado duas datas no Teatro Sá da Bandeira, no Porto, e o primeiro dia no Teatro Tivoli, em Lisboa, o humorista anuncia datas extras na capital para 23 e 24 de abril. Para além do palco, já fez rádio, escreve crónicas para a "Sapo" e viu o "Falta de chá" passar da internet para a SIC Radical, onde continua a ser exibido. No futuro gostava de realizar séries ou filmes.

É da Buraca, de onde saíram nomes do humor, como Bruno Nogueira. É conceituado na Buraca?