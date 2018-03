Guimarães decide esta noite sucessor de Salvador Sobral

Ana Filipe Silveira Hoje às 18:09 Facebook

De Guimarães, esta noite de domingo, não sairá apenas o vencedor da 52.ª edição do Festival RTP da Canção e, consequentemente, o sucessor de Salvador Sobral no evento europeu. O espetáculo será, também, um ensaio geral para a Eurovisão em Lisboa, a primeira que se realiza no nosso país.

A dimensão do Pavilhão Multiusos da Cidade Berço - que acolhe os 14 temas a concurso a partir das 21 horas -, torna-o ideal para que a estação pública possa continuar a testar um conjunto de inovações tecnológicas, iniciadas nas duas semifinais anteriores, e que quer ver aplicadas no Altice Arena, na capital, palco do certame europeu em maio.

"Um dos dispositivos testados nas meias-finais, pela primeira vez em Portugal, e que será usado nesta final e depois na Eurovisão, é um sistema de automatismo de realização. Digamos que o espetáculo, durante as emissões em direto, corre praticamente em piloto automático. É tudo pensado e desenhado de antemão", explicou ao JN Gonçalo Madaíl, da direção de programação da RTP, referindo que isto é possível graças a um "software" já usado pela EBU (União Europeia de Radiodifusão) em anos anteriores. "É um salto gigantesco para a RTP".

A equipa que deu forma às semifinais no Estúdio 1 da RTP em Lisboa, a 18 e 25 de fevereiro, é a mesma que realiza esta final em Guimarães e, dentro de dois meses, o certame no Parque das Nações. Acrescem "todos os colegas da RTP do Porto", destaca o mesmo responsável. "Não só a produção em Guimarães é maior e precisa de mais carga operacional, mas também porque o centro de produção do Porto tem muita experiência em estar na estrada com muitos programas", justifica.

Recorde-se que, se o Estúdio 1 tem 800 m2, o Multiusos distribui-se por 3600. E esta final, assistida no local por três mil pessoas, contará com 600 robots e efeitos de iluminação, mais de 200 m2 de ecrãs de vídeo, 130 motores de suspensão e 17 câmaras. O consumo de energia, contou fonte oficial da RTP ao JN, permitiria alimentar uma cidade média portuguesa. Além disso, Guimarães e Lisboa ficam ligadas por mais de 1200 quilómetros de fibra ótica, que transporta os sinais de televisão e rádio para os vários canais do universo RTP que emitem o programa.

Doce e Simone de Oliveira

Depois das duplas José Carlos Malato/Jorge Gabriel e Tânia Ribas de Oliveira/Sónia Araújo, cabe a Filomena Cautela e Pedro Fernandes a condução do programa. Além das atuações a concurso, espera-se uma homenagem às Doce, protagonizada por Moullinex, e uma outra a Simone de Oliveira, a cargo de Nuno Feist.

Já o sistema de votações é idêntico às semifinais, mas agora o júri é constituído por sete painéis regionais: Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo, Algarve, Açores e Madeira. A soma das escolhas destes equivale a 50% dos votos. A votação feita por telefone representa os outros 50%. Em caso de empate, prevalece o tema mais votado pelo público.

Os 14 finalistas

Peu Madureira: "Só por ela"

Cláudia Pascoal: "O jardim"

Janeiro: "(sem título)"

Catarina Miranda: "Para sorrir eu não preciso de nada"

Anabela: "P'ra te dar abrigo"

Maria Inês Paris: "Bandeira azul"

Minnie & Rhayra: "Patati patata"

Lili: "O voo das cegonhas"

David Pessoa: "Amor veloz"

Peter Serrado: "Sunset"

Susana Travassos: "Mensageira"

Joana Barra Vaz: "Anda estragar-me os planos"

Joana Espadinha: "Zero a zero"

Rui David: "Sem medo"