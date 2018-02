Guimarães retrata últimos dias de Sócrates, o filósofo, na cadeia

Delfim Machado Ontem às 17:52 Facebook

O Centro Cultural de Vila Flor apresenta, esta sexta-feira e sábado, a dupla peça "Sócrates tem de morrer". O espetáculo retrata os últimos dias da vida do filósofo após ter sido condenado à morte, e a sua reencarnação em John Smith.

A primeira sessão deste díptico acontece às 21.30 horas no grande auditório e intitula-se "A Morte de Sócrates". A segunda parte é amanhã à mesma hora e no mesmo local, com o nome "A Vida de John Smith".

"A Morte de Sócrates" parte da obra "Fédon", de Platão, e junta em Guimarães a figura reinventada de Sócrates (Albano Jerónimo), com as dos seus fiéis amigos, Paulo (Paulo Pinto), Pedro (Pedro Lacerda), Raquel (Raquel Castro) e Ana (Ana Bustorff).

Narra os últimos três dias de Sócrates na prisão, na qual permaneceu durante um mês, período em que as festas da cidade proibiam qualquer execução capital. Após um interregno em que Sócrates e os amigos discutem se é preferível fugir ou morrer, os amigos apresentam a Sócrates a utopia de um mundo livre e o plano para o atingir: a constituição de um grupo terrorista e de uma Academia que o perpetue através dos tempos

É este o Mundo apresentado na segunda sessão, "A Vida de John Smith". Sócrates e os amigos acordam de um longo sono, num Museu de História Natural ao serem despertados por três membros da Academia: Aquela (Miguel Moreira), Aquele (Pedro Gil) e Aqueloutro (John Romão). Estes encarregam-se de lhes apresentar o mundo que emergiu da utopia desenhada no primeiro episódio: uma comunidade definida pela primazia da alma em relação ao corpo.

"Não procurei reinterpretar à letra a filosofia e cosmologia defendida por Sócrates e os seus fiéis. Pelo contrário, procurei colocar a tese grega numa espécie de espiral histérica que a distorce e reconfigura, reaproximando-nos da nossa contemporaneidade", explica Mickael de Oliveira, dramaturgo e encenador da dupla peça.

Os ingressos para o díptico de peças "Sócrates Tem de Morrer" podem ser adquiridos separadamente - estando disponíveis bilhetes para "A Morte de Sócrates" (1º episódio) e para "A Vida de John Smith" (2º episódio) - ou, ainda, através de um bilhete conjunto que permite assistir aos 2 episódios. Cada sessão custa 7,50 euros.