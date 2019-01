Gulbenkian: o fim do mito sobre Portugal

Ana Vitória Hoje às 13:16 Facebook

No ano em que se completam 150 anos sobre o nascimento de Calouste Sarkis Gulbenkian, uma nova biografia, "O homem mais rico do Mundo - As muitas vidas de Calouste Gulbenkian", assinada pelo historiador Jonathan Conlin, revela novos dados sobre o magnata do petróleo, negociante genial e amante de gatos. Já idoso, e por "apatia", deixou que fosse Portugal a acolher o seu legado numa fundação com o seu nome.

"Um dos grandes mitos, muito propalados em Portugal", é o de que Gulbenkian se apaixonou pelo país e queria que a sua fundação fosse instalada em Portugal. De acordo com a documentação consultada pelo biógrafo, não é verdade. "Ponderou muitos outros países, como Inglaterra ou EUA, por exemplo. Era um cidadão do Mundo, embora tenha permanecido 13 anos em Lisboa. Gulbenkian gostava da cidade mas nunca lhe teria passado pela cabeça que esse afeto tivesse de ser reconhecido, deixando a sua fortuna a Portugal".

Logo no início da biografia, Jonathan Conlin desfaz uma outra lenda em torno de Gulbenkian: a de que ele terá subido a pulso na vida.