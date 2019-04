Há 15 novos membros da Rede Portuguesa de Museus

Sérgio Almeida Hoje às 14:23 Facebook

Entre a satisfação pelo reconhecimento e a expectativa de acederem a novos apoios, os 15 mais recentes membros da Rede Portuguesa de Museus (RPM) esperam que o novo "rótulo" contribua para contornar as dificuldades financeiras transversais ao setor.

Segundo a edição diária do "Expresso", os museus nacionais estão com um saldo financeiro negativo e um fundo de maneio residual. A situação é de tal forma grave que António Filipe Pimentel, diretor demissionário do Museu Nacional de Arte Antiga, fala mesmo em "decrepitude financeira".

Se a credenciação da Rede não é garantia imediata de mais dinheiro ou visitantes, traz, de acordo com os vários interlocutores contactados pelo JN, um conjunto de vantagens que não podem ser desprezadas. O "prestígio" é uma das principais, tal como a possibilidade de cooperação com outras instituições da Rede ou a candidatura aos programas ministeriais. Hoje mesmo entram em vigor as novas regras para que os museus possam candidatar-se a programas de apoio. O documento só agora chegou às mãos dos responsáveis dos museus, que esperam, todavia, como vários afirmaram ao JN, "medidas concretas" para esbater as atuais dificuldades.