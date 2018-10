Há hoje 96 razões para homenagear Agustina Bessa-Luís

SÉRGIO ALMEIDA Hoje às 21:17 Facebook

Agustina Bessa-Luís completa hoje 96 anos. A doença, irreversível, que a afastou da criação literária e da vida pública há uma dúzia de anos em nada interferiu com os contínuos sinais de reconhecimento de uma obra que atravessou mais de metade do século XX e entrou ainda com fulgor no novo século.

Para assinalar a data - mas sobretudo para "relembrar a sua obra", segundo Paulo Samuel, coordenador do evento -, a Fundação Eng. António de Almeida inicia hoje uma homenagem que percorre a semana. Além de colóquios e conferências com a presença de especialistas como Isabel Vaz Ponce de Leão, Salvato Trigo ou Maria do Carmo Mendes, é possível ainda visitar uma exposição dedicada à autora. Cedidos pela família, os objetos reunidos incluem edições raras dos seus livros, manuscritos e pinturas ou esculturas de artistas como Emerenciano, José Rodrigues, Levy Guerra e do próprio marido de Agustina, Alberto Luís.

Para Paulo Samuel, o tributo pretende também sublinhar a gratidão do Porto para com uma das suas mais destacadas representantes e inverte, por outro lado, alguns sinais contrários, que considera inquietantes. "Desde que se plantou a tília nos jardins do Palácio de Cristal, no ano passado, tenho estado à espera que se faça algo mais em prol da sua obra. Mas não é o que tem acontecido. As últimas iniciativas têm decorrido em cidades como Lisboa, Vila Real ou Ponte de Lima", relembra.

Esse esquecimento não surpreende o historiador Helder Pacheco, um dos oradores no colóquio "Agustina Bessa-Luís - uma escrita poliédrica", na sexta-feira, às 17 horas. "Um dos grandes defeitos do Porto é a ingratidão. A cidade tem um problema que arrasta consigo há muitos anos: esquece rapidamente os seus, e logo os maiores", enfatiza.

O Porto na sua obra

A injustiça é tanto maior, sublinha o cronista, porque "o Porto aparece muito na sua obra". Desses romances destaca "Fanny Owen" pelo retrato da cidade no século XIX, "com todos os seus tiques, lazeres e perversões", mas talvez mais ainda "O Manto". "Impressionou-me imenso a descrição que ela faz do Barredo nesse livro, porque era um lugar a que não se ia", afirma.

A relação de Agustina com o Porto vai ser precisamente o ponto de partida da conferência de Álvaro Manuel Machado que abre, às 17 horas, a homenagem na Fundação Eng. António de Almeida. O ensaísta natural da Invicta é um dos maiores especialistas na obra agustiniana: conheceu-a em 1959, quando, com apenas 19 anos, colaborava na página literária do "Jornal de Notícias", dirigida por Ramos de Almeida. "Era um trabalho sobre os Prémios Nobel da Literatura e entrevistei Agustina e Miguel Torga, por considerar que eram potenciais futuros vencedores", recorda.

A ligação de Machado à autora de "Os Incuráveis" estreitou-se nas décadas seguintes. Foi graças ao seu parecer positivo enquanto consultor literário da Gallimard que a romancista veria "A Sibila" ser publicada pela prestigiada editora francesa em 1970. No final dessa década, publicou a primeira biografia da autora, que reeditaria quatro anos depois, numa versão mais extensa. "Agustina está entre os nossos maiores do século XX e creio que perdurará no tempo", conclui.