Há mais de um festival de música por dia no verão

São às centenas e há para todos os gostos, sensibilidades e feitios. E continuam a nascer novas propostas todos os anos. Só em 2019, foram criados 30 novos festivais de música em Portugal.

O número ganha contornos mais vincados se nos centrarmos nos três meses do verão deste ano. Entre 21 de junho e 20 de setembro, estão agendados 106 eventos com cartaz maioritariamente centrado na música. As contas são fáceis de fazer: é uma média superior a um festival por dia, número que não contabiliza sequer os outros eventos artísticos que proliferam por todo o país e que se centram noutras latitudes artísticas - a dança, o teatro, o novo circo ou o cinema.

O registo impressiona mas não há ainda sinais de saturação. Em 2017, realizaram-se no território nacional 272 festivais musicais. No ano seguinte, foram 311. Em 2019, "provavelmente o número irá ser aproximado, não sei se vai haver mais ou menos. A tendência tem sido de crescimento", prevê Ricardo Bramão, presidente da Aporfest - Associação Portuguesa de Festivais de Música, que produz um relatório anual de caracterização destes eventos e os vai monitorizando.