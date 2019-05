Há realidade virtual e espetáculos "indoor" no Imaginarius

Catarina Silva Hoje às 10:01 Facebook

Depois da maioridade, o festival que já tomou por completo as ruas do centro histórico da Feira dá o grito do Ipiranga e decide que a arte de rua também se faz dentro de portas.

De 23 a 25 deste mês, o Imaginarius invade o cineteatro ou a biblioteca. E apesar de a Memória ser tema de três dias, o futuro chega em força com espetáculos que se veem de óculos postos, no universo da realidade virtual.

"É a memória que nos ativa para experiências futuras, não a de vivências passadas", explica Gil Ferreira, vereador da Cultura. Assim chega "Hold On", da companhia francesa Fheel Concepts, no Cineteatro António Lamoso, onde uns óculos de realidade virtual transportam o público para o mundo do circo contemporâneo e das acrobacias aéreas. "A arte digital entra muito na programação deste ano", justifica. Feitas as contas, são 229 horas de programação, com 46 espetáculos e 247 artistas de 12 países. 28 são estreias nacionais, como "Globe" dos holandeses Close-Act Theatre. É um globo gigante instalado junto às Piscinas Municipais, que carrega trapezistas, dançarinos, atores, músicos, entre acrobacias aéreas, projeções e pirotecnia.

E se as experiências sensoriais estão a fincar pé, podemos entrar na instalação La Gran Tempesta, uma bola gigante, como as que têm paisagens miniatura onde neva ao serem agitadas. Numa edição em que se olha para dentro, 11 das criações são Imaginarius, com artistas que estão na Feira em residência, e há performances construídas com a comunidade. A Companhia Dra/Mat está a trabalhar com 35 jovens do concelho. O apoio à criação local dá ainda espaço a quatro companhias feirenses. Sérgio Conceição aproveitou e apresenta "Cães de Rua", a odisseia de um sem-abrigo.

Como diz Emídio Sousa, autarca, "a Feira já é referência europeia nas artes de rua", de tal forma que o Reino Unido chega com três companhias. "Belly of the Whale" é uma das performances britânicas, onde o novo circo "surfa" uma estrutura gigante.

O festival, este ano, faz-se para todos. Há espetáculos com língua gestual portuguesa, áudio-descrição, programa em braile e 34 apresentações com plataformas para mobilidade reduzida. Está a certificar-se como evento sustentável.