Há um novo prémio de artes em Gaia que vale 45 mil euros

Uma nova galeria, um novo hotel e um novo concurso de artes plásticas que atribuirá três prémios de pintura e três de escultura. Joana Vasconcelos é a presidente do júri e também vai produzir uma nova peça escultórica para o hotel que acolhe o concurso e que será inaugurado em Gaia em 2018.

A Quinta da Boeira, em Gaia, lançou esta semana um novo concurso internacional de pintura e escultura que terá Joana Vasconcelos na presidência do júri e cujas seis obras vencedoras vão integrar uma exposição no hotel que está a ser construído na propriedade, por entre tílias centenárias, a partir de um investimento de 19 milhões de euros. A perspetiva é que a popularidade daquela artista plástica "atraia ainda mais turistas" à Quinta da Boeira e ao seu futuro Boeira Garden Hotel, que deverá abrir portas em março de 2019, no coração de Vila Nova de Gaia, com direito a uma galeria de arte povoada por obras dos quatro cantos do Mundo.

Criar "uma boa coleção" de arte

Na cerimónia de apresentação do júri e do regulamento do concurso, Joana Vasconcelos lembrou a relevância da "promoção da arte contemporânea dentro e fora de fronteiras". "É muito importante que os privados façam este tipo de iniciativas, em que se promove a arte contemporânea nacional e internacional, e cria um núcleo importante de referência", destacou a criadora escultura Marilyn, que quer "ver crescer um núcleo expositivo de referência" na Boeira, "uma boa coleção que vai ser bem cuidada e que vai estar num local de referência como é um hotel".

"Este tipo de iniciativas promovem a arte contemporânea e fazem com que os artistas pensem que é possível existirem e que a sua prática pode ser feita diariamente. Porque é muito difícil resistir quando se é jovem artista, e este tipo de eventos apoiam e dão segurança ao artista para que ele continue. Isso é muito importante no início da carreira", reconheceu Joana Vasconcelos.

Criação de Joana Vasconcelos está a ser negociada

Mas a intervenção de Joana Vasconcelos no projeto do empreendimento gaiense ligado ao enoturismo poderá ir mais além, como admitiram a própria e Albino Jorge Sousa, proprietário e administrador da Quinta da Boeira, que já lançou à artista um desafio para criar uma peça para a área exterior ao hotel, estando já a decorrer negociações nesse sentido.

"Vamos ver como evolui o projeto e de que maneira é que poderei participar nele. Haverá muitas formas de o fazer", referiu a artista, evitando alongar-se mais sobre o tema.

Prémios no valor de 45 mil euros

Com uma área de perto de 400 metros quadrados - uma parte inserida num armazém de vinho do Porto recentemente adquirido e que irá ser recuperado -, a futura galeria de arte do cinco estrelas Boeira Garden Hotel estará aberta à comunidade e preparada para acolher "diversas exposições de artistas de renome".

A estreia do espaço vai realizar-se com a mostra dos trabalhos que se apresentarem ao concurso internacional, que está já a decorrer e que aceita inscrições até 31 de março - as obras poderão ser entregues mais tarde, até 1 de junho.

Podem concorrer artistas de todo o Mundo, cada um com o máximo de dois trabalhos, os quais deverão ter em conta o local de inserção - a Quinta da Boeira - e o fator cultural, entre outros critérios. Serão atribuídos seis prémios pecuniários (três para obras de pintura e três para escultura), num "prize money" global que ascende a 45 mil euros.