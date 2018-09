Haema apresenta álbum de estreia ao vivo na redação do JN

Hoje às 13:04 Facebook

Twitter

A Haema, banda composta pela dupla Diana Cangueiro e Susana Nunes apresenta, esta sexta-feira o álbum de estreia ao vivo na redação do Jornal de Notícias.

Preamar nasceu de influências diversas, desde o jazz ao rock alternativo e as canções, escritas em português, dão ênfase à lírica das letras.

O álbum inaugural da dupla portuguesa foi produzido em colaboração com Fred Ferreira e editado pelas Kambas Records.

A partir das 15h30 o palco do JN recebe a cantora e pianista para um mini concerto transmitido em direto no site e redes sociais do JN.