HBO perde na luta pelo trono na estreia de Game of Thrones

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 16:37 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma falha no sistema - ainda não explicada - na HBO impediu os fãs de ver o primeiro episódio da derradeira temporada de Guerra dos Tronos na madrugada desta segunda-feira.

A estreia da oitava temporada de Guerra dos Tronos era um dos grandes trunfos da HBO Portugal mas uma receita que podia ser de sucesso acabou por sofrer uma chuva de críticas. Isto porque os assinantes da plataforma não conseguiram ver a tão aguardada e prometida estreia do primeiro episódio da série que se tornou um fenómeno mundial.

Foram muitos os fãs que ficaram acordados até às duas da manhã desta segunda-feira para assistir ao início da última temporada de Guerra dos Tronos mas, pelo menos para quem aguardava para ver na HBO Portugal, a espera acabou mesmo em desilusão. Ao contrário do esperado, os fãs não conseguiram assistir ao início da temporada devido a uma falha na plataforma e tiveram de esperar até bem mais tarde para continuar a ver as aventuras de Jon Snow e companhia.

As reclamações foram tantas que a HBO acabou por pedir desculpa aos utilizadores com algum humor à mistura. "O episódio está a chegar. O exército dos mortos apareceu sem avisar e temos as várias Casas a trabalhar para os derrotar. Estamos a fazer de tudo para derrotar o inimigo e disponibilizar o episódio o mais rápido possível. Pedimos desculpa pela situação e agradecemos a vossa paciência", pode ler-se na publicação feita na rede social Facebook cerca de 20 minutos depois da hora em que oficialmente a série seria disponibilizada no serviço", escreveram no Facebook, num comunicado entretanto já eliminado.

A par da HBO Portugal, apenas a SyFy transmitia o primeiro episódio de Game of Thrones à hora em que estreava nos Estados Unidos. E quem não teve hipótese de acompanhar pelo canal de televisão, só pelas três da manhã é que conseguiu assistir à estreia da 8.ª temporada, já depois de o episódio ter terminado tanto nos EUA como no canal concorrente em Portugal na HBO Portugal.

Mas não foi só no nosso país que a falha se verificou: em Espanha e em partes do continente americano, o episódio também não chegou à hora prometida. E os fãs não perdoaram.