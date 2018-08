Helena Sarmento apresenta "Lonjura" ao vivo na redação do JN

29 Maio 2018 às 11:16 Facebook

A fadista Helena Sarmento vai apresentar o seu novo disco, "Lonjura", esta terça-feira, a partir das 15.30 horas, na redação do Jornal de Notícias. O miniconcerto vai ser transmitido em direto no Facebook e no Instagram.

"Lonjura" é o mais recente álbum da fadista. Um trabalho dedicado ao escritor Joaquim Sarmento, seu pai.

Neste novo disco, Helena Sarmento volta a interpretar poemas de João Gigante, composições de Samuel Cabral e recria temas dos reportórios de Amália Rodrigues e José Afonso, além de revisitar o cancioneiro tradicional português, bem como "O Bêbedo e a Equilibrista", de Elis Regina.

O escritor Fernando Dacosta, num texto que acompanha a edição discográfica, realça o facto de Helena Sarmento, "discreta", ter encetado "a sua afirmação fora das correntes dominantes, norteada por uma exigência [e] uma lucidez inamovíveis". ""Lonjura" fica-nos, pela carga da sua atmosfera, planície de irrecusável modernidade", remata Dacosta.

Natural de Lamego, a fadista editou o seu primeiro álbum, "Fado Azul", em 2011. Dois anos depois surgia "Fado dos dias assim", o seu segundo trabalho.

O novo álbum é constituído por 11 temas, abrindo com "Fado em Branco", de João Gigante-Ferreira e música de Gigante-Ferreira e Samuel Cabral, inclui um poema de Joaquim Sarmento, que dá título ao álbum, interpretado na melodia tradicional do Fado Menor do Porto, muito do agrado do poeta, que costumava cantar esta composição de João Black, e fecha com "O Bêbedo e a Equilibrista", de Aldir Blanc e João Bosco.

"A minha vida no fado é de facto um "fado em branco'", diz a intérprete que se divide entre a música e a advocacia e que apontou "Lonjura" como o seu melhor álbum até à data, afirmando que cada vez se sente "melhor como fadista".