Herman e o trabalho que o mantém jovem

Tem um percurso já longo, com as mais diversas experiências e ainda assim é sem reticências que Herman José aceita "cada vez mais desafios originais", como aquele em que empresta a voz aos antepassados - que surgem em quadros - de Bartolomeu V, em "A surpreendente Fábrica do Chocolate - o novo musical". O espetáculo está em cena no Mar Shopping, em Leça da Palmeira, onde o artista conversou com o JN, descontraído e sem vontade de parar de fazer o que tão bem sabe.

"Recuso a sentar-me à sombra da bananeira e por isso aceito convites que sejam diferentes. Agora também estou entusiasmado para fazer o Coliseu dos Recreios, a 12 de abril, em Lisboa", assumiu Herman que, a caminhos dos 65 anos (faz em março do próximo ano), não pensa na reforma.

Afinal, "uma das vantagens desta profissão é que se pode trabalhar até tarde ou mesmo até ao fim. Como é uma coisa de paixão a gente não a sente bem como um trabalho. E eu acho que é isto que me mantém jovem. Eu tenho o exemplo do meu pai que envelheceu no dia em que se viu reformado sem inquietações. E nós precisamos de ter inquietações, que é o que nos faz mexer", acrescentou.

E será que sente o peso da idade? "Bem, teria muito mais piada vivermos 400 anos como as tartarugas mas, se as regras do jogo são estas, que se lixe", respondeu, com o sentido de humor com que leva a vida, sublinhando que tem "uma idade mental de 15 ou 16 anos".

Trabalhar "rodeado de gente tão nova" desperta o ator, humorista e apresentador. "As crianças de hoje são diferentes, são muito mais exigentes e imaginativas".

Herman José não tem, nem nunca desejou ter filhos: "Nunca tive vontade e sou um "não pai" militante desde sempre.

A par dos projetos em palco e do sucesso no Instagram - a personagem "Bxa Festivaleira" e seu o humor sarcástico e cáustico tem tido grande recetividade - Herman José adora fazer o "Cá por casa" na RTP1 que, nas palavras dele, não tem fim à vista, "até porque foi renovado com a chegada do Nelo e Idália à cozinha".