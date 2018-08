Hip hop sem fronteiras e pós-rock de Leiria abrem segunda noite do North Music

Ricardo Jorge Fonseca 26 Maio 2018 às 22:45 Facebook

Dois projetos portugueses de altíssima qualidade abriram o palco principal no segundo dia do North Music, festival que se realiza este fim de semana na Alfândega do Porto.

Bafejados por um fim de tarde luminoso, os First Breath After Coma explicaram o porquê da atenção de que têm sido alvo desde o lançamento internacional de "Drifter", em 2017. Os leirienses envolvem o público em tapeçarias dolentes e melancólicas, onde surge fugidia a voz de Roberto Caetano com palavras que se integram harmoniosamente no pós-rock frágil e vital.

A final da Liga dos Campeões terá contribuído para escassez de público no concerto, mas o contingente de Leiria que acompanhou a banda fez notar a sua presença.

Com declinar do sol, subiu ao palco Slow J, o músico lisboeta que disse um dia que estava aqui para inventar música nova. O seu ponto de partida é o hip hop, mas os caminhos que trilha impedem uma categorização fechada. Viaja pelo rock, R&B, música africana e várias tonalidades da eletrónica, atirando versos como "Às vezes dói mas eu escondo/Desde que aprendi que os homens fortes/Nunca choram nem na berma da ponte".

Já com público conquistado, ao fim de apenas duas ou três músicas, Slow J perguntou se podia sentir-se em casa. E a resposta ouviu-se bem alto: "tens é de vir mais vezes, mano!"