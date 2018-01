Hoje às 16:25 Facebook

"Voldemort: Origins of the Heir", uma prequela sobre o famoso vilão do imaginário Harry Potter, é um filme não oficial, feito por fãs, com pouco orçamento, e é o sucesso do momento no YouTube.

O filme, com cerca de 50 minutos, foi posto no plataforma de vídeo de forma gratuita, no sábado dia 13 de janeiro, e já tem quase 7 milhões de visualizações, além de mais de 300 mil "likes"- até em Portugal está no top dos vídeos mais vistos.

