Holly, o DJ português que vai tocar no Coachella este ano

Holly, dj natural de Caldas das Rainhas, anunciou que este ano vai atuar no Coachella, um dos festivais mais emblemáticos do mundo. O artista vai-se juntar à restrita lista de portugueses que teve a oportunidade de tocar no festival californiano.

Atualmente a viver em Los Angeles, nos EUA, o produtor português de 24 anos já fez tours pela Europa, Ásia, EUA, Austrália e África do Sul. Já venceu vários prémios internacionais, editou vários discos e fez colaborações com artistas estrangeiros.

Na passada quinta-feira, 21 de março, foi anunciado o cartaz de um dos palcos secundários do festival e Holly vai tocar no segundo fim de semana de Coachella, de 19 a 21 de abril.

Entre os cabeças de cartaz estão Childish Gambino, Tame Impala, Ariana Grande, Solange, Kid Cudi, Janelle Monáe, Khalid, Diplo, Weezer, Bad Bunny, J Balvin, Jon Hopkins, Rosalía, The 1975 ou Anderson .Paak. Ainda existem alguns bilhetes à venda e os preços podem variar entre 400€ e 900€.