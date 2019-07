"Homem-aranha: Longe de casa" é líder de bilheteiras em oito dias

Márcia Fernandes Hoje às 18:13 Facebook

O novo filme do Homem aranha arrecadou mais de 138 mil espetadores na semana de estreia em Portugal

"Homem-Aranha: Longe de Casa" é o filme que marca o regresso da Marvel ao grande ecrã, após o fim da saga "Vingadores", em abril. Na primeira semana de exibição em Portugal foram já 138.745 mil as pessoas que viram o filme, conquistando assim a liderança do ranking de bilheteiras, na semana de estreia.

Em segundo lugar, está o anterior líder e um dos filmes mais esperados deste ano, "Toy Story 4". Woody e Buzz estão de volta para salvar mais um brinquedo do mundo dos adultos. Com duas semanas de exibição nos cinemas portugueses, tem já 191 mil os espectadores a registar.

A fechar o pódio está o filme de terror "Annabelle- 3 - O Regresso a Casa". A sequela conta também com quinze dias de exibição, o suficiente para registar 108.201 espectadores, segundo os números divulgados pelo Instituto do Cinema e do Audiovisual.

Em "Homem-Aranha: Longe de Casa", Tom Holland retorna como Homem-Aranha para mais uma missão. Zendaya, Marisa Tomei, Martin Starr, Jon Favreau, Jacob Batalon e Tony Revolori também estão de volta ao filme, que se passa durante umas férias escolares pela Europa.