Polícia deteve homem que furtou Oscar de Frances McDormand

Hoje às 18:19, atualizado às 19:36 Facebook

Twitter

Um homem furtou o Oscar de Frances McDormand, recebido pela interpretação em "Três cartazes à beira da estrada". A atriz não quis apresentar queixa, mas o suspeito foi detido.

O caso foi revelado pela jornalista do "The New York Times", Cara Buckley. Através do Twitter, a repórter mostrou uma imagem de um homem com a estatueta alegadamente de Frances McDormand e denunciou o furto.

Segundo Cara Buckley, o fotógrafo Wolfgang Puck travou o suspeito e o Oscar foi recuperado e entregue à atriz, que não quis apresentar queixa.

Mas, o responsável pelo desaparecimento do Oscar da atriz, durante a festa oficial da Academia de Hollywood, após a entrega dos prémios, no domingo, foi detido pela Polícia de Los Angeles, esta segunda-feira.

A porta-voz do Departamento de Polícia de Los Angeles, Rosario Herrera, anunciou ter sido detido um homem de 47 anos, de nome Terry Bryant, pelo desaparecimento do Oscar de Frances McDormand.

O representante da atriz, Simon Halls, confirmou entretanto a devolução do prémio à atriz. "Após uma breve separação, Frances e Oscar estão de novo juntos, felizes e a celebrar o reencontro com um hamburguer", disse Simon Halls à Associated Press.