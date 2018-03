Homenagem juntou as várias famílias de Zé Pedro nos Olivais

ANA VITÓRIA Ontem às 23:25 Facebook

Aos olhos de Kalú, de Tim e de Gui, Zé Pedro "sempre funcionou como um elemento magnético" entre os membros dos Xutos & Pontapés.

E foi isso mesmo que ontem evocaram no tributo que os amigos dos Olivais (o bairro lisboeta onde o malogrado guitarrista passou a infância e juventude) lhe prestaram.

A sala da Sociedade Filarmónica União e Capricho Olivalense (SFUCO) encheu-se de amigos do carismático músico, falecido em novembro do ano passado aos 61 anos. Nomes como a cantora Wanda Stuart, o programador Pedro Fradique, o cineasta José Pinheiro ou, ainda, o radialista Henrique Amaro marcaram presença neste encontro de sábado à tarde.

"Éramos todos amigos de infância. O Zé Pedro vivia no prédio em frente ao meu", lembra a jornalista Ana Sousa Dias, que moderou a sessão de homenagem.

A tarde começou com a banda filarmónica da SFUCO que, sob direção do maestro Pedro Ferreira, interpretou vários temas rock dos Xutos e Pontapés.

Grande contador de histórias

"Os Xutos estão umbilicalmente ligados aos Olivais e as pessoas de cá têm muito orgulho neles. Daí que decidimos ir para a frente com esta ideia do tributo", explicou um dos mentores, Fernando Dias Antunes. E a verdade é que, como sublinharia Ana Sousa Dias, "compareceram "as várias famílias do Zé Pedro".

Coube à irmã mais velha do músico, Helena Reis, autora de "Não sou o único", a biografia de Zé Pedro, dar início à conversa. E evocou os tempos primordiais de formação da banda. Peripécias que arrancaram gargalhadas na assistência. "Ele era um excelente contador de histórias. Chamávamos-lhe "o canal Zeca", contou Tim.

Kalú lembra-se particularmente da história das carraças. "O Zé Pedro perguntava "sabiam que uma carraça é capaz de estar à espera 17 anos no cimo de uma árvore até saltar para o dorso de um mamífero que passe lá por baixo?". E depois contava uma história interminável sobre o assunto".

Nuno Reis, irmão de Zé Pedro, evocou o seu lado cinéfilo para, de certo forma, sublinhar essa capacidade para contar histórias. "Um serão esteve duas horas a falar minuciosamente sobre o pior filme de sempre. E a família toda aguentou essas duas horas. Quando, por curiosidade, tentei ver o filme, não aguentei nem dez minutos".