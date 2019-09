Houve menos gente e menos vendas na Feira do Livro do Porto 

Sérgio Almeida Hoje às 22:00 Facebook

Participantes criticam défice de promoção e reduzida animação no recinto ao longo dos dias da semana. Calendarização do certame e falta de articulação com eventos na Biblioteca Almeida Garrett mereceram reparos.

Pela primeira vez desde a implementação do atual modelo organizativo da Feira do Livro do Porto, em 2014, a maioria dos participantes faz um balanço negativo do evento, que ontem chegou ao fim.

Mais do que o decréscimo de vendas, os editores, livreiros e alfarrabistas auscultados pelo JN durante a tarde de ontem criticaram o que consideram ter sido um claro desinvestimento da organização na questão promocional. "Noutras edições víamos "mupis" espalhados pela cidade semanas antes. Desta vez, nem à entrada havia um "outdoor" com as mesmas dimensões anteriores", criticou o alfarrabista Guilherme Pinto Santos, convicto de que a reduzida cobertura mediática fez com que a feira passasse à margem da grande maioria das pessoas.

Uma opinião que não difere da de Francisco Brito, da Cólofon. "Os primeiros quatro dias correram bem. Depois disso foi para esquecer", sustentou o jovem alfarrabista, crítico também em relação à calendarização do evento: "Bastava que a feira se tivesse iniciado uma semana antes para que as vendas fossem diferentes", afirmou, aludindo ao começo do mês, período em que há mais disponibilidade financeira.

Mais festival do que feira

Se nem todos, como Elvira Santos (Mosaico de Palavras) e Francisco Garcia Reis (Poetria), notaram uma quebra significativa nas vendas em relação aos outros anos, há um ponto pelo menos em relação ao qual existe unanimidade: houve menos gente nesta edição. Essa evidência foi mais notória nos dias da semana, "em que se viam pouquíssimas pessoas", apontou o responsável da Cólofon.

Para o balanço menos positivo contribuíram também as questões meteorológicas. A chuva e o vento que se fizeram sentir no sábado levaram ao encerramento dos stands, para desespero dos que depositavam fé no último fim de semana para compor as contas.

Os reparos à organização não se ficam por aqui. Para o editor da Calendário das Letras, Francisco Madruga, a intenção camarária de criar um grande festival literário está a fazer passar para segundo plano a vertente das vendas. "Faltam contactos dos autores com leitores. Por que razão um escritor que participa num debate inserido na programação não vai de seguida fazer uma sessão de autógrafos no pavilhão da sua editora?", questiona o editor que, enquanto vice-presidente da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, dirigiu o certame portuense durante oito anos.

Além da "comunicação deficiente", Madruga teceu ainda críticas à "ausência de credenciais" de vendas que deu azo a situações caricatas, como a de ver o mesmo livro à venda em diferentes pavilhões e a preços díspares. "Faz algum sentido que os alfarrabistas possam ter espaços de venda fora do pavilhão e os restantes não?", concluiu.

No rol de críticas encontramos ainda a reduzida animação no recinto, sobretudo durante os dias da semana, ou a inauguração tardia da exposição patente na Galeria Municipal do Porto, na Biblioteca Almeida Garrett, que aconteceu já nos últimos dias do evento. Por todos esses motivos, António M. Valente, da Estratégias Criativas, é da opinião que a Feira do Livro do Porto "está claramente a perder terreno a nível nacional".