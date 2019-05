Humorista brasileiro Renato Albani em digressão por Portugal

Hoje às 12:47 Facebook

O humorista brasileiro Renato Albani vem a Portugal e tem paragem marcada com espetáculos agendados para o Porto, Lisboa e Braga.

Após o sucesso, "O melhor trabalho do mundo", Renato Albani apresenta em Portugal o espetáculo de stand up "Alguém me explique o mundo". O humorista brasileiro vai estar no Teatro Sá da Bandeira, no Porto, no dia 24 de maio, 21.00 horas, e no Teatro Villaret, em Lisboa no dia 26 de maio, 21.30 horas.

Além da passagem por Lisboa e Porto, o humorista junta-se aos portugueses Hugo Sousa e Francisco Menezes, no Espaço Vita, em Braga, no dia 25 de maio, às 22.00 horas, para novo espetáculo de humor.

Neste novo espetáculo, Renato aborda, sempre com muito humor, o seu ponto de vista sobre a evolução da vida e as suas consequências. Os problemas de morar sozinho, a diferença das pessoas com o passar dos anos e as dificuldades que cada pessoa tem se rir dela própria serão alguns dos elementos abordados nos espetáculos.