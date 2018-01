Ícone da "Arte Povera" inaugura grande exposição em Serralves

Sofia Teixeira Santos Ontem às 19:53 Facebook

A "Arte Povera", em português "arte pobre", é uma expressão que surgiu em Itália e se refere ao uso de materiais não convencionais como areia, jornais, corda ou trapos para criar arte. Serralves apresenta uma exposição dedicada à italiana Marisa Merz, de 91 anos, que é a mais reconhecida artista deste movimento.

"O céu é um grande espaço" é a exposição que inaugura já este sábado no Museu de Serralves, no Porto. Com assinatura de Marisa Merz, o evento é uma retrospetiva da sua obra, desde os primeiros trabalhos no âmbito do movimento "Arte Povera" até aos trabalhos de retrato realizados nos anos 1980 e 1990.

A "Arte Povera", termo cunhado pelo crítico Germano Celant, surgiu na cidade italiana de Turim, como movimento de vanguarda que rejeitava o minimalismo e os materiais ricos para se focar em matéria-prima "humilde", desde rochas, ramos de árvores e roupas usadas, a corda ou detritos industriais.

A mostra expõe o trabalho escultório, com os chamados "materiais pobres" de Marisa Merz, que nos últimos anos se voltou para as instalações, aumentando a complexidade e as dimensões de cada peça, com uma aproximação a trabalhos multimédia e à própria obra gráfica e pintura.

Um dos destaques da mostra é a peça mais antiga da artista italiana, "Living sculpture", iniciada em 1966, e é um "emaranhado de alumínio modelado, pendurado do teto, que combina arestas metálicas com contornos suaves e biomórficos", explica a nota de imprensa do Museu de Serralves. A peça, de grandes dimensões, esteve exposta no ano seguinte em Turim, e foi ainda utilizada num filme de terror, "The green room", de 2015, realizado por Jeremy Saulnier com o ator Anton Yelchin.

"A obra de Marisa Merz existe na interseção entre a arte e a vida que se tornou tão central na prática contemporânea", considerou a curadora da exposição, Connie Butler.

A mostra é uma colaboração entre o Museu de Serralves, o Museum der Moderne, em Salzburgo, na Áustria, e a Fondazione Merz, em Itália. "O céu é um grande espaço" ficará patente em Serralves até ao dia 22 de abril.