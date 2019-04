Identificado suspeito da morte do rapper Nipsey Hussle

Hoje às 14:22 Facebook

A polícia de Los Angeles, na noite de segunda-feira, identificou Eric Holder, de 29 anos, como o suspeito da morte do rapper norte-americano Nipsey Hussle.

De acordo com os detetives, Hussie foi baleado por Holder do lado de fora da sua loja, Marathon Clothing, no sul de Los Angeles, na tarde de domingo. A polícia pede ajuda à população para localizar o suspeito. Detetives alegam que ele entrou num Chevy Cruze branco 2016, com a matrícula 7RJD742, e fugiu do local. A polícia acredita que o carro de fuga foi conduzido por uma mulher, ainda não identificada.

Na segunda-feira à noite, a polícia cancelou uma vigília em frente à Marathon Clothing, em Hyde Park, depois de uma briga ter gerado desordem e violência. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Los Angeles, duas pessoas ficaram gravemente feridas, uma delas atropelada por um carro e outra devido a um ferimento, aparentemente feito por uma faca. 19 pessoas foram levadas para o hospital, a maioria das quais sem ferimentos graves.

Centenas de fãs prestaram uma última homenagem ao rapper, fora da loja Marathon Clothing Foto: Mario Anzuoni/REUTERS

O músico Ermias Asghedom, conhecido por Nipsey Hussle, nomeado para um Grammy pelo melhor álbum de rap, "Victory Lap", foi declarado morto num hospital próximo do local do crime. A autópsia, realizada segunda-feira, determinou que morreu de ferimentos de bala na cabeça e no tronco.