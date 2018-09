Ilusionista português Hélder Guimarães regressa com novo espetáculo

Dália Magalhães 31 Maio 2018 às 21:03 Facebook

Depois de conquistar Hollywood, o ilusionista português Hélder Guimarães regressa às origens para apresentar o novo espetáculo.

"Ponto de Fuga" resulta "da reflexão e do estudo sobre as práticas de ilusão que existem à margem da lei. Explorando as linhas de fronteira entre verdade e honestidade, ser e parecer, assim como aquilo que vemos e queremos ver".

Baseado em histórias reais, o projeto explora o mundo dos vigaristas e dos burlões e resulta de uma reflexão sobre práticas de magia que desrespeitam a lei, no qual é difícil perceber as fronteiras entre ilusão e realidade.

O espetáculo visita cinco cidades portuguesas e pode ser visto a partir desta quinta-feira até domingo, no Casino Estoril. A digressão segue depois por esta ordem: a 7 de junho, no Teatro José Lúcio da Silva, em Leiria, no dia 16 de junho, no Casino de Tróia, a 6 de julho, no Cine Teatro de Estarreja e, por fim, de 18 a 21 de julho, no Teatro Sá da Bandeira, no Porto.

Distinguido duas vezes como Campeão Mundial de Magia, Hélder Guimarães trabalhou como consultor para o filme "Ocean's 8", de Gary Ross, e é reconhecido mundialmente pelas suas performances originais.