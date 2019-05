Ilustradores, atriz e músicos atuam juntos num andaime

Salomé Filipe Hoje às 20:27 Facebook

Um andaime, com nove metros de altura e quatro andares, vai albergar em simultâneo seis ilustradores, uma atriz e músicos a tocar ao vivo. A performance artística da Compagnie Lucamoro, "La Tortue de Gauguin", vai ter estreia nacional no festival Ilustração à Vista, que decorre de hoje até domingo, em Ílhavo. Do cartaz fazem parte, também, os concertos de Orelha Negra e de Júlio Resende.

O Ilustração à Vista, que vai na sua terceira edição, assume-se como palco da ilustração, nas suas mais variadas formas e expressões. Por isso, conta, por exemplo, com teatro de rua, dança, oficinas e concertos, acompanhados por uma forte componente visual.

A performance da francesa Compagnie Lucamoro tem duas sessões agendadas: uma hoje e outra sábado. Acontecem ambas às 21.30 horas, na praça exterior da Casa da Cultura de Ílhavo. É lá que acontecerá "uma ode à magia da criação, mas sobretudo à condição efémera da arte", como explica a organização. Também sábado, às 23 horas, o Jardim Henriqueta Maia recebe o concerto dos Orelha Negra, num espetáculo especial de celebração dos 10 anos da banda. Domingo será a vez de, na Fábrica das Ideias, na Gafanha da Nazaré, atuar o pianista Júlio Resende, com o seu mais recente projeto "Cinderella Cyborg". Todas as atividades do festival são gratuitas.