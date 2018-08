Incubus e Editors são os nomes grandes do segundo dia de Vilar de Mouros

Delfim Machado Hoje às 18:50 Facebook

O segundo dia do festival EDP Vilar de Mouros começou esta sexta-feira perto das 17.30 horas, com a abertura de portas de uma tarde e noite onde Incubus e Editors são os nomes mais esperados.

Os californianos liderados pelo energético Brandon Boyd tiveram o ponto alto da carreira com os álbuns "Make Yourself" (1999) e "Morning View" (2001), mas chegam a Vilar de Mouros com "8" na bagagem, o oitavo de originais. O alinhamento não deve esquecer os temais mais antigos, como "Drive", "Are You In" ou "Wish You Were Here".

Já os Editors vêm de Birmingham, Inglaterra com uma sonoridade mais moderna e Indie que todos os conjuntos que lhes precederam em Vilar de Mouros. "Violence" é o sexto álbum de originais do conjunto britânico, em constante mutação, como se nota pela diferença entre o disco lançado em março deste ano e o primeiro da banda, "The Back Room", editado há 13 anos. Incubus é às 00.15 horas e Editors às 22.35 horas.

A noite fecha com o trio de irmãos Kitty, Daisy & Lewis às 1.50 horas. Antes há os portugueses David Fonseca (21.10 horas), GNR (19.55 horas) e Scarecrow Paulo (19 horas).