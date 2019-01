IndieJúnior 2019 arranca hoje no Porto

MCC Hoje às 11:21 Facebook

O IndieJúnior Allianz já vai na terceira edição e, desta vez, o tema é "o lugar", mote que facilmente remete para uma reflexão sobre a pertença, a infância e o papel do cinema e da arte na formação das pequenas mentes, o verdadeiro público-alvo desta iniciativa que hoje arranca e decorre até 3 de fevereiro, no Porto.

O programa é vasto e integra uma competição internacional de longas e curtas metragens, com cerca de 50 filmes recentes (ficções, documentários, animações), quase todos inéditos no nosso país. As sessões, que incluem também filmes dirigidos a bebés, vão ser exibidas no Teatro Rivoli , na Biblioteca Municipal Almeida Garrett, e, pela primeira vez, na Casa das Artes e na Reitoria da Universidade do Porto

Clássicos a não perder

"Os salteadores da arca perdida", de Steven Spielberg, (sexta-feira, às 21.30h), "Tempos modernos", de Charlie Chaplin (sábado, 15.30h) e "A história interminável", de Wolfgang Petersen (domingo, 15.30h), são os três filmes clássicos a não perder na edição deste ano, no âmbito da rubrica "O meu primeiro filme", na Casa das Artes.

A destacar há também filmes que podem ser indicados para uma saída em família - a sessão "Os meus vizinhos" (para todas as idades, sábado, às 16h, Rivoli), ou "Horizontes aqui tão perto" (para maiores de 10, sábado, às 16.30h, Casa das Artes) -, mas também outras propostas que poderão interessar a um público mais alargado.

"No meu quarto", Ayelet Albenda, para maiores de 15 anos, retrata um conjunto de miúdos que não são youtubers nem estrelas, mas que falam no YouTube sobre os seus problemas (amanhã, às 14.30h, e sexta-feira, às 11h, Rivoli).

No meu quarto" é também o ponto de partida de um debate, na quinta-feira, na Biblioteca Municipal Almeida Garrett, que pretende "pôr em reflexão a importância das redes sociais na vida de hoje, percebendo as vantagens e desvantagens das mesmas e a razão pela qual são tão apelativas".

O debate vai reunir o radialista César Nóbrega, a 'youtuber' Inês Guimarães e a psicóloga Lígia Ferros, com moderação da coordenadora do Serviço de Educação e Mediação do Museu da Cidade na Câmara Municipal do Porto, Graça Lacerda.

"Mary e a flor da feiticeira" é outro dos filmes imperdíveis (sábado, às 18h, na Casa das Artes), uma animação japonesa de 103 minutos para maiores de oito anos, de Hiromassa Yonebayashi, um antigo colaborador do mestre japonês da animação, Miyazaki.

Na competição das longas-metragens realce ainda para a "Ilha do Tesouro", um filme para maiores de 10 anos, do realizador Guillaume Brac, e cuja ação decorre num parque natural com praia fluvial.

A programação do IndieJúnior inclui sessões de curtas-metragens sobre o "herói no feminino", com destaque da organização para "A Rua das Flores", sobre a relação de amizade entre duas raparigas, ou a "Barriga de Mariana", sobre a gravidez na adolescência.

Cinema de Colo

O Cinema de Colo destinado a bebés é outro dos destaques da terceira edição do festival. Destinada a crianças com menos de três anos, a primeira sessão do Cinema de Colo é no sábado, pelas 10:30, com novas sessões às 11:15 e às 12:00, e no domingo nos mesmos horários. As entradas são gratuitas mediante levantamento de bilhete no local e no próprio dia da sessão.

O certame tem também previstas oficinas e atividades, conversas com os realizadores e uma cerimónia e festa de encerramento que tem lugar às 17h de domingo no Teatro Rivoli.

Com Lusa