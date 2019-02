Inês Pedrosa: "Dá-me gozo inventar o Mundo mas de forma credível"

Ana Vitória Hoje às 15:46 Facebook

Inês Pedrosa questiona preconceitos e reflete sobre a ideia de maturidade no seu novo romance "O processo Violeta". Ao mesmo tempo, presta uma homenagem ao extinto semanário "O Independente" e aos meandros do jornalismo na época em que ela própria entrara para os jornais.

"Todos os romances, desde Balzac a Agustina, são biográficos. Escrevemos com o conhecimento que temos e com as experiências que passamos", reconhece.

"O processo Violeta" é inspirado num caso real, passado na década de 90, nos Estados Unidos, que envolveu uma professora que se apaixonou por um aluno adolescente, 22 anos mais novo, de quem engravidou. No livro de Inês Pedrosa, a história passa-se em Portugal do final da década de 80, entre Violeta, professora de 32 anos, e o aluno Ildo, de 14 anos, filho de mãe solteira cabo-verdiana.