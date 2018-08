Inesquecíveis Incubus puseram milhares a cantar "à capela" em Vila de Mouros

Hoje às 11:02 Facebook

A nuvem de pó que emergia do recinto de Vilar de Mouros depois do concerto de Incubus é o melhor reflexo do que se passou naquele espaço com a banda de Brandon Boyd. Houve ali muitas músicas conhecidas da banda californiana, que passou por Pink Floyd e The Doors em tom de homenagem e de comunhão com o público.

Num dia de festival, o segundo, que voltou a ser marcado pelo revivalismo, desta vez a remontar para nomes fortes do início do milénio, Incubus esteve como peixe na água. Ou como roqueiros no meio do pó. Não houve "moche", ou se houve foi residual, mas quem precisa de encontrões quando há quase dez mil pessoas a cantar a mesma música à capela? Foi assim com "Drive", o tema mais conhecido do quinteto californiano, e aquele que deixaram para o fim do concerto.

Brandon Boyd, que nessa altura já tinha despido casaco e camisa, apresentava-se em tronco nu, de calças pretas, cinto e de microfone apontado para o público, que berrava de mãos no ar cada verso do tema do álbum "Make Yourself". O momento vai ficar na memória como um dos mais marcantes de todas as edições daquele festival minhoto, e até os membros da banda desceram, no final, para um agradecimento prolongado.

Os Incubus escolheram um alinhamento que divergia dos concertos mais recentes, na Alemanha e Suíça, mas todas as músicas obrigatórias estiveram lá. Alternavam entre o álbum "8", editado no ano passado, e os "hits", maioritariamente dos álbuns Make Yourself (1999) e Morning View (2001).

As honras começaram com "Privilege" e "Anna Molly", mas foi a potente "Megalomaniac" que agarrou o público para nunca mais o largar. "You"re no Jesus", cantou Brandon Boyd, ante uma plateia que estava a gostar da missa e ia acabar a cantar à capela. Se dúvidas havia, "Circles" e "Pardon Me" dissiparam-nas, cantadas todos.

O prémio do maior número de saltos por metro quadrado também ficou entregue aqui, a "Pardon Me" e a um Brandon Boyd que regressa com mais energia (e cabelo também) depois de seis anos sem pisar o solo português. Continua a cantar de mão esquerda no peito e olhos fechados a olhar para o céu com as costas inclinadas para trás. Se calhar por isso a voz continua como se tivesse os 15 anos que contava de vida quando a banda começou, em 1991.

Já perto do fim, a dupla "Nice to Know You" e "Wish You Were Here" faziam antever o quão memorável aquele concerto ia ser, e mais um na história de grandes concertos de Incubus em Portugal. No fim de "Wish You Were Here" ainda houve tempo para um "cheirinho" do tema homónimo dos Pink Floyd, também este muito cantado e dançado, como já é habitual nos concertos de Incubus.

O mesmo aconteceu com o final de "Are You In", mas com uma versão estranha de "Riders on a Storm", dos The Doors. Até ao fim houve "No Fun" e "Drive", cantada sem parar e desafinar à capela, pelos quase dez mil festivaleiros que assistiram ao concerto. É certo que os Incubus tiveram os anos de ouro há quase duas décadas, mas desta maneira não nos deixam esquecer esse tempo, e somam momentos inesquecíveis em solo nacional. Era para reviver não era?

Antes de Incubus houve Editors, outro conjunto de boas memórias para os festivaleiros que marcaram presença, sexta-feira, em Vilar de Mouros. Também aqui é incontornável a referência ao esforço deixado em palco pelos britânicos de Birmingham que se apresentaram em quinteto. Tom Smith foi o rosto suado dessa fúria teatral, interativa com o público e muito animada.

Houve menos distorção que em Incubus, era assim que tinha de ser, mas uma eletrónica muito mais "dançável" e momentos que pareciam saídos de um clímax de um filme. "An End Has a Start", um dos temas mais conhecidos e que dá o nome ao segundo de seis álbuns daquela banda britância, é disso exemplo. Editors deixam na memória um concerto de ritmo alto, voz pujante, guitarra em agudos progressivos, um baixo rápido e uma bateria enrugada.

A edição de 2018 do EDP Vilar de Mouros termina este sábado com Luís Severo (19.30 horas), John Cale (20.30 horas), Los Lobos (21.45 horas), dEUS (23.15 horas), James (0.55 horas), Crystal Fighters (2.40 horas).