Integração através da música que é tocada em família

Isabel Peixoto Hoje às 14:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Orquestra Juvenil de Bonjoia junta crianças e jovens de várias escolas da cidade do Porto.

Não se trata apenas de aprender a tocar. Ali, a música tem o condão de juntar vários universos sociais, por vezes nos antípodas uns dos outros, em torno de um objetivo comum. Numa palavra, a integração. É isso que se passa na Orquestra Juvenil da Bonjoia, em que alunos de meios desfavorecidos têm oportunidade de desenvolver as suas aptidões e de participar em concretos. Sem estigmas.

Para melhor se conhecer este projeto será necessário recuar até 2010, quando surgiu o programa educativo Música para Todos, fruto de uma parceria entre várias entidades, em particular o Curso de Música Silva Monteiro, escola fundada por três irmãs em 1928, e a Câmara do Porto. Alunos de duas escolas públicas, Viso e Cerco, começaram a ter aulas de música no âmbito do ensino articulado e não passou muito tempo até surgir a ideia de formarem uma orquestra.