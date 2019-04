Hoje às 16:27 Facebook

Em 1993, LaToya Jackson acusou publicamente o irmão de cometer crimes sexuais contra "crianças inocentes". As declarações foram agora recuperadas pela imprensa de todo o mundo, numa altura em que o rei da Pop volta a estar debaixo dos holofotes.

O documentário "Leaving Neverland", quedenuncia repetidos abusos sexuais de Michael Jackson sobre duas crianças, e que chegou a Portugal através do canal HBO, desenterrou um tema já há muito falado.

Em 1993, Evan Chandler acusou a estrela Pop de abusar sexualmente do seu filho Jordan, de 13 anos. Viria a ser apenas a primeira acusação de abuso sexual feita contra o cantor. O escândalo obrigou Jackson a cancelar uma série de espetáculos, mas acabou resolvido fora dos tribunais, com um acordo financeiro entre as partes no valor de 23 milhões de dólares (cerca de 20 milhões de euros). Jordan recusou-se a testemunhar judicialmente contra o cantor, por isso não houve acusações criminais. O pai da criança, Evan Chandler, cometeu suicídio em novembro de 2009, quatro meses depois de Michael Jackson ter morrido.

Este caso seria um dos quais LaToya conheceria. Nesse ano, a irmã de Michael discursou numa conferência de imprensa em Tel Aviv, organizada pelo então marido e manager, Jack Gordon, e confirmou a veracidade do que até ali eram só boatos na boca de outros.

"Devo confessar que isto é muito difícil para mim, porque o Michael é meu irmão e amo-o profundamente, mas não posso, nem quero, colaborar de forma silenciosa com os seus crimes contra crianças pequenas e inocentes", disse na altura. "Se ficar calada, estou a alimentar a culpa e humilhação que esses meninos sentem agora".

"Nunca quis falar antes, mas acho que é muito triste, porque também eu sou uma vítima, sei como é: estas crianças vão viver assustadas para o resto da sua vida, e não quero ver mais nenhum menino inocente afetado desta forma", continuou, explicando que tinha visto muitos cheques de "largas quantias de dinheiro" entregues a pais de crianças alegadamente vítimas de violação.

Há vários anos que LaToya Jackson alega ter sido vítima de violação pelo próprio pai (voltou a fazê-lo recentemente) e, na ocasião, lembrou a sua história pessoal. "Gosto muito do meu irmão, mas isto está mal, não quero ver esses meninos sofrer, porque eu também sofri, o meu pai abusou sexualmente de mim", disse aos jornalistas, questionando-os sobre o que achavam de um homem de 35 anos estar fechado com crianças em casa, durante dias e semanas a fio.

As declarações não caíram bem no clã Jackson. A mãe de LaToya e de Michael, Katherine, acusou a filha de querer "fazer dinheiro com as mentiras" e de ter provavelmente recebido dinheiro para denegrir a imagem do irmão.

O documentário "Leaving Nerverland", da HBO, lançado este ano, conta a história do relacionamento de longa data entre Michael Jackson e duas crianças - James Safechuck e Wade Robson - e respeitas famílias. Anos depois, as alegadas vítimas relatam na primeira pessoa terem sofrido abusos sexuais repetidamente.